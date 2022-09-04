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Арбитр Федотов: ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»

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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Арбитр Федотов: ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями». За действия Бейла против Мойзеса стоило назначать пенальти. Он мог согнуть ногу, избежать контакта. Даже если бы он согнул ногу и врезался — стоило продолжить игру. А у Бейла нога прямая», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Игорь Дивеев (79-я минута).

Таким образом, ЦСКА вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков. 

Ранее глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированных футболистов.

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