Арбитр Федотов: ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».

«ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями». За действия Бейла против Мойзеса стоило назначать пенальти. Он мог согнуть ногу, избежать контакта. Даже если бы он согнул ногу и врезался — стоило продолжить игру. А у Бейла нога прямая», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Игорь Дивеев (79-я минута).

Таким образом, ЦСКА вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков.

Ранее глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированных футболистов.