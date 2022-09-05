военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мостовой — об увольнении Комппера: ничего там не поменялось

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение тренера Марвина Комппера из «Локомотива».
Мостовой — об увольнении Комппера: ничего там не поменялось
  • Gettyimages.ru

«Не может быть! Теперь бумажка руководит футболом в «Локомотиве»: лист бумаги, где написано, что ты тренер. По сути, конечно, ничего там не поменялось. Как они пришли, два года так они там и обитают», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что эту схему начал Ральф Рангник. По его словам, у «Локомотива» нормальный состав, из которого можно сделать команду.

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, как бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Комппера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить