Мостовой — об увольнении Комппера: ничего там не поменялось

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение тренера Марвина Комппера из «Локомотива».

«Не может быть! Теперь бумажка руководит футболом в «Локомотиве»: лист бумаги, где написано, что ты тренер. По сути, конечно, ничего там не поменялось. Как они пришли, два года так они там и обитают», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что эту схему начал Ральф Рангник. По его словам, у «Локомотива» нормальный состав, из которого можно сделать команду.

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, как бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Комппера.