военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сёмин считает, что Комппер не играл какой-то роли в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение тренера железнодорожников Марвина Комппера.
Сёмин считает, что Комппер не играл какой-то роли в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«А он играл какую-то роль? А «Локомотив» не уволил тех, кто привозил этих тренеров? Вот это вопрос», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) идёт на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об увольнении тренера Комппера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить