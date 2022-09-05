Сёмин считает, что Комппер не играл какой-то роли в «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение тренера железнодорожников Марвина Комппера.

«А он играл какую-то роль? А «Локомотив» не уволил тех, кто привозил этих тренеров? Вот это вопрос», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) идёт на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об увольнении тренера Комппера.