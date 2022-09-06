Кобелев оценил трансфер хавбека Норманна в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил трансфер хавбека Матиаса Норманна в столичный клуб.

«Мы не видели Норманна достаточно много времени. Непонятно, в какой он сейчас пребывает форме. Но если мы допустим, что он не сбавил со времён отъезда из «Ростова», то для «Динамо» это усиление. Надо учитывать, что команду покинул Никола Моро. И Матиас — это качественная замена хорвату. Футболист стартового состава», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев ответил на вопрос, провела ли сборная России по футболу дебютный матч в форме советского образца.