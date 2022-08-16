Кобелев ответил на вопрос, провела ли сборная России по футболу дебютный матч в форме советского образца

Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев ответил на вопрос, действительно ли национальная команда провела дебютный матч с Мексикой в 1992 году в старой форме советского образца.

«С амуницией в стране были серьёзные проблемы, хотя СССР уже распался. Это касалось и клубов, которые тщательно берегли все комплекты. Поэтому нельзя исключать, что к игре с Мексикой новую форму просто не успели пошить. Да и к товарищеским матчам тогда было отношение не такое серьёзное, как сейчас», — подчеркнул спортсмен в интервью RT.

Ранее Кобелев вспомнил, как в дебютном матче сборной России получил тяжёлую травму колена.