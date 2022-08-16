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Кобелев — о травме в дебютном матче сборной России по футболу: выкачали из колена четыре-пять шприцев крови

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Андрей Кобелев рассказал о тяжёлой травме колена, которую получил в дебютном матче сборной России по футболу с Мексикой в 1992 году.
Кобелев — о травме в дебютном матче сборной России по футболу: выкачали из колена четыре-пять шприцев крови
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«В тот момент подумал — последствия будут гораздо серьёзнее. На следующее утро Савелий Мышалов выкачал из колена четыре или пять шприцев крови. В итоге с сильным ушибом и частичным разрывом связок пропустил полтора месяца. Как только меня заменили, сразу отвезли на базу. Карлос Эрмосильо даже не пытался извиниться. На сто процентов уверен: он действовал умышленно и даже близко не успевал к мячу», — вспомнил в интервью RT Кобелев.

Ранее Бесчастных рассказал, как за его дебютной игрой за сборную России с трибун наблюдал отец.

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