Бесчастных — о дебюте за сборную России в 18 лет: за игрой с трибун наблюдал мой отец

Бывший нападающий сборной России по футболу Владимир Бесчастных вспомнил о дебюте за национальную команду в первом матче в её истории с Мексикой в 1992 году.

«Для меня по-настоящему важно было, что за игрой с трибун наблюдал отец. Он посещал все матчи с моим участием и тот, на «Локомотиве», пропустить просто не имел права. После матча вместе поехали домой. Конечно, не вспомню, что конкретно он говорил, но точно не ругал. Папа никогда меня не критиковал за игровые моменты», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Бесчастных рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную России в 18 лет.