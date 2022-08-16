Бесчастных — о дебюте за сборную России в 18 лет: за игрой с трибун наблюдал мой отец
- РИА Новости
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«Для меня по-настоящему важно было, что за игрой с трибун наблюдал отец. Он посещал все матчи с моим участием и тот, на «Локомотиве», пропустить просто не имел права. После матча вместе поехали домой. Конечно, не вспомню, что конкретно он говорил, но точно не ругал. Папа никогда меня не критиковал за игровые моменты», — заявил спортсмен в интервью RT.
Ранее Бесчастных рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную России в 18 лет.