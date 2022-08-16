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Бесчастных — о дебюте за сборную России в 18 лет: за игрой с трибун наблюдал мой отец

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Бывший нападающий сборной России по футболу Владимир Бесчастных вспомнил о дебюте за национальную команду в первом матче в её истории с Мексикой в 1992 году.
Бесчастных — о дебюте за сборную России в 18 лет: за игрой с трибун наблюдал мой отец
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Для меня по-настоящему важно было, что за игрой с трибун наблюдал отец. Он посещал все матчи с моим участием и тот, на «Локомотиве», пропустить просто не имел права. После матча вместе поехали домой. Конечно, не вспомню, что конкретно он говорил, но точно не ругал. Папа никогда меня не критиковал за игровые моменты», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Бесчастных рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную России в 18 лет. 

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