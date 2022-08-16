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Бесчастных рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную России в 18 лет

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Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных рассказал, как отреагировал на вызов в национальную команду на дебютный матч в её истории с Мексикой в 1992 году.
Бесчастных рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную России в 18 лет
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Конечно, промелькнула мысль: ещё несколько лет назад и представить себе такого не мог. Я всегда находился на лидирующих позициях и с юности защищал честь страны, но всё же не думал, что дебют за взрослую сборную состоится в 18 лет. Плюс, конечно, повезло выйти на поле в первом в истории матче. Это было особенное событие», — заявил Бесчастных в интервью RT.

Ранее Игнатьев рассказал, как после игры с Мексикой сборную России поблагодарил Борис Ельцин.

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