Бесчастных рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную России в 18 лет

Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных рассказал, как отреагировал на вызов в национальную команду на дебютный матч в её истории с Мексикой в 1992 году.

«Конечно, промелькнула мысль: ещё несколько лет назад и представить себе такого не мог. Я всегда находился на лидирующих позициях и с юности защищал честь страны, но всё же не думал, что дебют за взрослую сборную состоится в 18 лет. Плюс, конечно, повезло выйти на поле в первом в истории матче. Это было особенное событие», — заявил Бесчастных в интервью RT.

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