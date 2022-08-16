Игнатьев: после игры с Мексикой в раздевалке нам передали поздравления от Ельцина

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал, что происходило в раздевалке команды после победы над Мексикой в дебютном матче в 1992 году.

«После игры в раздевалку спустилось большое количество людей, занимавших важные посты во власти, но я не особо их и знал. Были люди, близкие к команде и помогающие ей. Все хотели поздравить ребят, пожать им руки, воочию увидеть кумиров, обнять их. Тогда же нам передали поздравления от Бориса Ельцина. Он поблагодарил ребят за победу в дебютном матче. Не могу сказать, что ощущал некую торжественность момента. У тренеров и футболистов была своя задача: добиться победы и подготовить команду к отборочному этапу ЧМ-1994. Всё остальное — вопрос политики. Но, конечно, было приятно», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Игнатьев объяснил, почему в качестве соперника по первому матчу в истории сборной России по футболу была выбрана Мексика.