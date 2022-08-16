Игнатьев объяснил, почему в качестве соперника по первому матчу в истории сборной России по футболу была выбрана Мексика
- РИА Новости
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«С одной стороны, выбор соперника был обусловлен подготовкой к чемпионату мира — 1994. Уже тогда мы хотели сыграть против команды из Латинской Америки, тем более мексиканцы не приняли участие в первенстве планеты — 1990. Понимали, что в рамках турнира встретиться со сборной из этого региона придётся. С другой — подбором оппонента занимался специальный отдел федерации, который заранее формировал список, исходя из финансовых возможностей и спортивной составляющей. Учитывались многие детали, например кто будет оплачивать дорогу и проживание», — объяснил Игнатьев в интервью RT.
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