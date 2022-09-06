Прививкова: Андрианова сделала большой вклад в популяризацию кёрлинга

Российская кёрлингистка Людмила Прививкова рассказала, что бывший главный тренер сборной России Ольга Андриановна сделала большой вклад в популяризацию спорта.

«В целом Ольга Александровна сделала большой вклад в популяризацию кёрлинга, потому что его очень долго не хотели считать видом спорта, хотя он уже входил в олимпийскую программу. Никто не стремился развивать кёрлинг, поскольку многие его не понимали. Говорили, он незрелищный и неинтересный. А сейчас столько преданных болельщиков и спортсменов, кто играет и занимается. Причём не только профессионально, но и на любительском уровне. Кёрлинг очень сильно к себе привязывает. Он командный, сплачивает людей, они заводят новых друзей. И большая заслуга Андрияновой, что его признали в России и начали финансировать. Кроме того, она сумела доказать, что наши спортсмены могут занимать лидирующие позиции на международном уровне. Именно благодаря этому и произошло развитие кёрлинга в стране», — рассказала Прививкова RT.

Ранее Прививкова рассказала о первых воспоминаниях о бывшем главном тренере сборной России Ольге Андриановой.