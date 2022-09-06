Прививкова — об Андриановой: первые воспоминания — это наши совместные победы

Российская кёрлингистка Людмила Прививкова рассказала о первых воспоминаниях о бывшем главном тренере сборной России Ольге Андриановой.

«Конечно, первые воспоминания, связанные с Андриановой, — это наши совместные победы. Когда мы выиграли молодёжный чемпионат мира в 2006 году. Ведь в первую очередь свой успех разделяешь с наставником, который находится рядом с тобой. Ольга Александровна очень многое мне дала. Именно она разглядела во мне потенциал, заметила. А затем стала привлекать к сборной, потому что именно Андрианова отбирала девочек, с которыми будет дальше работать, наигрывать и брать с собой на международные старты. Моя карьера сложилась прежде всего благодаря ей», — рассказала Прививкова RT.

Ранее сообщалось, что скончалась бывший главный тренер сборной России по кёрлингу Андрианова.