Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал решение покинуть воронежский клуб.

«Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — приводит слова Василенко официальный сайт клуба.

Он также поблагодарил генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в такой сложный и интересный проект.

Под руководством Василенко воронежский клуб вышел в РПЛ из ФНЛ.

Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.

В матче восьмого тура «Факел» в гостях уступил «Пари НН» со счётом 1:3.

«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Василенко покинул свой пост.