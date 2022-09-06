Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»
- РИА Новости
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«Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — приводит слова Василенко официальный сайт клуба.
Он также поблагодарил генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в такой сложный и интересный проект.
Под руководством Василенко воронежский клуб вышел в РПЛ из ФНЛ.
Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.
В матче восьмого тура «Факел» в гостях уступил «Пари НН» со счётом 1:3.
«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что Василенко покинул свой пост.