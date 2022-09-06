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Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»

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Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал решение покинуть воронежский клуб.
Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — приводит слова Василенко официальный сайт клуба.

Он также поблагодарил генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в такой сложный и интересный проект.

Под руководством Василенко воронежский клуб вышел в РПЛ из ФНЛ.

Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.

В матче восьмого тура «Факел» в гостях уступил «Пари НН» со счётом 1:3.

«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Василенко покинул свой пост.

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