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«Факел» объявил об уходе Василенко с поста главного тренера

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Главный тренер «Факела» Олег Василенко покинул свой пост.
«Факел» объявил об уходе Василенко с поста главного тренера
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. И конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Уточняется, что временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.

В матче восьмого тура «Факел» в гостях уступил «Пари НН» со счётом 1:3.

«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.

Ранее в «Факеле» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН».

 

 

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