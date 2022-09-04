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В «Факеле» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН»

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов раскритиковал действия арбитров в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».

«Почему главный судья ждёт пять минут, что ему скажут в ухо. Почему господин Фролов не зовёт судью, а лично принимает решения?! Левников-старший сегодня был инспектором на этой игре. Рассказывает одно, а его подопечные делают другое. Это большой вопрос», — цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

Главным арбитром в матче «Факел» — «Пари НН» был Евгений Кукуляк.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1.

«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 14-й строчке.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что матч «Зенит» — «Спартак» не обойдётся без судейского скандала.

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