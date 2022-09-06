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Журова высказалась об отстранении Норманна из сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что полузащитник Матиас Норманн не получит вызов в сборную Норвегии из-за перехода в московское «Динамо».
Журова высказалась об отстранении Норманна из сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«В России всегда с благодарностью относятся к спортсменам, которые приезжают играть или выступать за нашу сборную. Достаточно вспомнить Виктора Ана и Вика Уайлда, которые оказались не нужны своим странам, но в России стали олимпийскими чемпионами», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что спортсмену нужно иметь смелость решиться на данный шаг.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды.

Ранее журналист NRK заявил, что норвежские болельщики испытали облегчение от отстранения Норманна.

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