Журналист NRK заявил, что норвежские болельщики испытали облегчение от отстранения Норманна

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на решение главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать хавбека «Ростова» Матиаса Норманна в национальную команду.

«Норвежские болельщики испытали облегчение и радость оттого, что Матиаса Норманна исключили из сборной. Его решение поехать в Ростов в 2018 году вызывало уважение, но этот переход в Москву во время спецоперации привёл к возмущению фанатов в социальных сетях», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Он также заявил, что для сборной Норвегии это не большая потеря, потому что Норманн в основном был игроком запаса. По его мнению, футболист сможет вернуться в национальную команду, однако этот путь будет длинным и извилистым.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды.

Ранее Сольбаккен прокомментировал своё решение не вызывать Норманна в команду после его перехода в московское «Динамо».