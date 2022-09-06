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Журналист NRK заявил, что норвежские болельщики испытали облегчение от отстранения Норманна

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Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на решение главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать хавбека «Ростова» Матиаса Норманна в национальную команду.
Журналист NRK заявил, что норвежские болельщики испытали облегчение от отстранения Норманна
  • globallookpress.com
  • © Marius Simensen/Keystone Press Agency

«Норвежские болельщики испытали облегчение и радость оттого, что Матиаса Норманна исключили из сборной. Его решение поехать в Ростов в 2018 году вызывало уважение, но этот переход в Москву во время спецоперации привёл к возмущению фанатов в социальных сетях», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Он также заявил, что для сборной Норвегии это не большая потеря, потому что Норманн в основном был игроком запаса. По его мнению, футболист сможет вернуться в национальную команду, однако этот путь будет длинным и извилистым.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

5 сентября стало известно, что футболист завершает свой юридический переход в «Динамо» на правах аренды.

Ранее Сольбаккен прокомментировал своё решение не вызывать Норманна в команду после его перехода в московское «Динамо».

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