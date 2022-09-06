СЭ: стал известен кандидат на должность гендиректора «Химок»

Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки», скорее всего, станет Николай Оленев.

Кандидатом на должность гендиректора «Химок» после ухода Дмитрия Ульянова является Николай Оленев, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что Оленев был заместителем у члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром по физической культуре и спорту Московской области.

«Матч ТВ» сообщал, что генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

8 июня должность генерального директора «Химок» занял Дмитрий Ульянов, сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее Ульянов опроверг свой уход из «Химок».