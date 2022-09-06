Ульянов опроверг свой уход из «Химок»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг информацию, что покинет подмосковный клуб.

«Я передаю дела, не подтверждал, что ухожу из клуба. Есть же разные должности. Я передаю дела как генеральный директор. Что будет дальше — посмотрим. Больше ничего другого не говорил! Придумали же, что я до 10 сентября уйду», — приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что всё решится на совете учредителей. По его словам, всё, что ни делается, — всё это на благо команды.

8 июня должность генерального директора «Химок» занял Дмитрий Ульянов, сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.