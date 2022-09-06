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«Матч ТВ»: Ульянов покинет пост генерального директора «Химок» до 10 сентября

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Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.
«Матч ТВ»: Ульянов покинет пост генерального директора «Химок» до 10 сентября
  • РИА Новости

По информации «Матч ТВ», Ульянов перестанет быть генеральным директором «Химок» до 10 сентября. Отмечается, что команду также покинет тренер вратарей Александр Гутеев, его место займёт Алексей Ботвиньев.

8 июня Дмитрий Ульянов занял должность генерального директора «Химок», сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем  Ульянова.

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