«Матч ТВ»: Ульянов покинет пост генерального директора «Химок» до 10 сентября
- РИА Новости
По информации «Матч ТВ», Ульянов перестанет быть генеральным директором «Химок» до 10 сентября. Отмечается, что команду также покинет тренер вратарей Александр Гутеев, его место займёт Алексей Ботвиньев.
8 июня Дмитрий Ульянов занял должность генерального директора «Химок», сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем Ульянова.