«Матч ТВ»: Ульянов покинет пост генерального директора «Химок» до 10 сентября

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

По информации «Матч ТВ», Ульянов перестанет быть генеральным директором «Химок» до 10 сентября. Отмечается, что команду также покинет тренер вратарей Александр Гутеев, его место займёт Алексей Ботвиньев.

8 июня Дмитрий Ульянов занял должность генерального директора «Химок», сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем Ульянова.