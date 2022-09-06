В «Химках» рассказали о будущем гендиректора Ульянова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем генерального директора клуба Дмитрия Ульянова.

«По Ульянову будет совет учредителей в конце этой недели или начале следующей, может быть, в середине следующей, который будет принимать решение о дальнейшей деятельности директора», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

8 июня Дмитрий Ульянов занял должность генерального директора «Химок», сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее Терюшков высказался о компенсации, которую получит главный тренер команды Николай Писарев за своё досрочное увольнение из «Химок».