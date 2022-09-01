Терюшков: хочется, чтобы компенсация Писареву была соразмерна его результатам в «Химках»
- РИА Новости
«Какую-то компенсацию Писареву «Химки» выплатят, но хочется, чтобы она была соразмерна тем результатам, которые были показаны. Сумму этой компенсации я не знаю. Это будут решать учредители и основной инвестор», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».
Писарев был назначен на должность главного тренера подмосковной команды 10 августа. Под его руководством «Химки» проиграли четыре матча подряд с общим счётом 2:12.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 11-е место с семью очками.
Ранее Терюшков заявил, что новым главным тренером команды станет Спартак Гогниев.