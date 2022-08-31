Гогниев сменит Писарева на посту главного тренера «Химок»
- РИА Новости
«С завтрашнего дня к тренировкам команды приступит Спартак Гогниев. Да, сегодня уже знакомился с командой», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
«Химки» 10 августа уволили Сергея Юрана с поста наставника команды, после чего красно-чёрных возглавил Николай Писарев. Под руководством специалиста подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд.
«Химки» (семь очков) располагаются на 11-й строчке чемпионата России. Лидирует в таблице «Зенит» (17 очков).
Красно-чёрные уступили «Краснодару» (0:2) в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
29 мая Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».
Ранее сообщалось, что Писарев уволен из «Химок».