Тихонов осудил Касаткину, которая поддержала отстранение российских спортсменов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от международных соревнований.

«Мечта каждого спортсмена — выступать. Но таких заявлений делать не надо. Касаткина не права. Я её осуждаю», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он также заявил, что не получится лишить Дарью гражданства в качестве наказания, потому что она не совершила преступления. По его словам, с ней нужно заключать контракт, как с остальными спортсменами, и тогда будет проще разбираться с такими ситуациями.

«На неё потрачены деньги, сколько она выступать должна и другие аспекты», — добавил Тихонов.

Касаткина поддержала дисквалификацию национальных команд и всех структур, которые поддерживаются государственным финансированием. Дарья также заявила, что не совсем согласна с отстранением спортсменов, выступающих индивидуально, таких как она.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление Касаткиной, которая поддержала отстранение российских сборных от турниров.