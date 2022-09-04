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«Демирспор» сыграл вничью с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену 

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«Адана Демирспор» и «Хатайспор» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата Турции по футболу.
«Демирспор» сыграл вничью с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену 
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В составе хозяев поля мяч забил Онур Эргюн (21-я минута). У гостей отличился Тайиб Талха Сануч (90-я + 9).

Российский форвард Артём Дзюба вышел на замену на 63-й минуте матча. Бывший нападающий петербургского «Зенита» не отметился результативными действиями.

«Демирспор» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Хатайспор» (одно) идёт на 17-й позиции. 

Ранее Андрей Мостовой рассказал, что Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из общего чата.

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