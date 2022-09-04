«Демирспор» сыграл вничью с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену 

«Адана Демирспор» и «Хатайспор» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата Турции по футболу.

В составе хозяев поля мяч забил Онур Эргюн (21-я минута). У гостей отличился Тайиб Талха Сануч (90-я + 9).

Российский форвард Артём Дзюба вышел на замену на 63-й минуте матча. Бывший нападающий петербургского «Зенита» не отметился результативными действиями.

«Демирспор» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Хатайспор» (одно) идёт на 17-й позиции.

Ранее Андрей Мостовой рассказал, что Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из общего чата.