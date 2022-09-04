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Кечинов: «Зенит» с Клаудиньо и без него — две разные команды

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Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».
Кечинов: «Зенит» с Клаудиньо и без него — две разные команды
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«В матче не сыграет Клаудиньо, а «Зенит» с ним и без него — две разные команды: бразилец играет определяющую роль впереди, все атаки ведутся через него. Это точно минус для «Зенита». «Спартаку» надо выйти на матч с настроем, но в то же время не перегореть», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, если настрой красно-белых будет чересчур сильным, то команда просто ослабнет и неудачно сыграет.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0). Футболист тренируется в общей группе, однако решение о его участии в матче с московским клубом будет принимать главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком».

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