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Защитник «Зенита» Сантос: этот «Спартак» — лучший, что я видел за три года в России

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком» в рамках восьмого тура чемпионата России.
Защитник «Зенита» Сантос: этот «Спартак» — лучший, что я видел за три года в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит: лучший старт за всё это время», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «Зениту» нужно сконцентрироваться на сильных сторонах «Спартака» для того, чтобы одержать победу. По его словам, красно-белые в минувшем сезоне достаточно много забивают. 

Матч восьмого тура «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Банк Арена» 4 сентября. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

Ранее главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата России.

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