военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Колыванов: у «Спартака» ещё не было настоящей проверки на прочность

Короткая ссылка
Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака». Да, красно-белые очень здорово начали чемпионат, но пока у них ещё не было настоящей проверки на прочность. Матч с «Динамо» же они проиграли», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в данном матче шансы есть у обеих команд.

Московский клуб на стадионе «Открытие Арена» 4 сентября примет сине-бело-голубых. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить