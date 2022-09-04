Колыванов: у «Спартака» ещё не было настоящей проверки на прочность

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака». Да, красно-белые очень здорово начали чемпионат, но пока у них ещё не было настоящей проверки на прочность. Матч с «Динамо» же они проиграли», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в данном матче шансы есть у обеих команд.

Московский клуб на стадионе «Открытие Арена» 4 сентября примет сине-бело-голубых. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».