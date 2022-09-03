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Павлюченко заявил, что верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».

«Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Чемпионат только набирает обороты. После 15 матчей можно будет делать выводы. Если хочешь брать титул, в таких играх надо забирать очки», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

По его словам, красно-белые сейчас выглядят единственной командой, которая может конкурировать с петербургским клубом.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

Московский клуб на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет сине-бело-голубых. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что музыкальный исполнитель Feduk выступит перед матчем восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

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