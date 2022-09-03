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Feduk выступит перед матчем «Спартак» — «Зенит»

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В московском «Спартаке» рассказали о культурной программе перед матчем восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Feduk выступит перед матчем «Спартак» — «Зенит»
  • globallookpress.com

Исполнитель Feduk выступит перед матчем с «Зенитом», сообщает пресс-служба московской команды.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что пока не видит, какую игру поставил Гильермо Абаскаль «Спартаку».

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