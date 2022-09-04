Родченков: проблема России в том, что там никто не может говорить правду

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков поделился мнением о России.

«Проблема России в том, что там никто не может говорить правду. Это всё ещё идёт со времен Советского Союза. В России всю историю фальсифицируют. А я против систематической лжи», — цитирует Родченкова Deadline.

Родченков сбежал из страны в 2015 году и теперь живёт в США, скрываясь по программе защиты свидетелей.

Принятый в США «закон Родченкова» позволяет судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на международных спортивных мероприятиях, затрагивающих интересы Соединённых Штатов.

На кинофестивале «Теллурайд» прошла премьера документального фильма режиссёра Брайана Фогеля «Икар: последствия», главным героем которого стал информатор WADA.

Ранее Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 в Сеул машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо.