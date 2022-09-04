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Родченков: проблема России в том, что там никто не может говорить правду

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков поделился мнением о России.
Родченков: проблема России в том, что там никто не может говорить правду
  • globallookpress.com
  • © Netflix/ZUMAPRESS.com

«Проблема России в том, что там никто не может говорить правду. Это всё ещё идёт со времен Советского Союза. В России всю историю фальсифицируют. А я против систематической лжи», — цитирует Родченкова Deadline.

Родченков сбежал из страны в 2015 году и теперь живёт в США, скрываясь по программе защиты свидетелей.

Принятый в США «закон Родченкова» позволяет судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на международных спортивных мероприятиях, затрагивающих интересы Соединённых Штатов. 

На кинофестивале «Теллурайд» прошла премьера документального фильма режиссёра Брайана Фогеля «Икар: последствия», главным героем которого стал информатор WADA. 

Ранее Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 в Сеул машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо.

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