Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 машину для допинговых махинаций
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Об этом Родченков сообщил в новом документальном фильме «Икар: последствия», его слова приводит Deadline.
Родченков отметил, что сам по документам значился техником, который должен обслуживать машину для варки кофе.
Закон Родченкова позволяет судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора WADA Родченкова.
Ранее сообщалось, что вышел документальный фильм об информаторе WADA Родченкове.