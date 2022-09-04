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Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 машину для допинговых махинаций

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 в Сеул машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо.
Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 машину для допинговых махинаций
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov/Russian Look

Об этом Родченков сообщил в новом документальном фильме «Икар: последствия», его слова приводит Deadline.

Родченков отметил, что сам по документам значился техником, который должен обслуживать машину для варки кофе.

Закон Родченкова позволяет судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора WADA Родченкова.

Ранее сообщалось, что вышел документальный фильм об информаторе WADA Родченкове.

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