Хавбек «Краснодара» Черников попал в больницу после матча с «Сочи»
- РИА Новости
«Травма Черникова? Саша для нас очень полезный и нужный игрок в плане характера и энергии. Его отвезли в больницу. Будем ждать и переживать», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».
Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1.
Краснодарский клуб набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (17) по дополнительным показателям. «Сочи» (13) занимает шестую строчку.
Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Шавиша» Жоау Баши может продолжить карьеру в «Краснодаре».