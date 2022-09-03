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Хавбек «Краснодара» Черников попал в больницу после матча с «Сочи»

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук сообщил, что полузащитник Александр Черников получил травму и попал в больницу после матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Хавбек «Краснодара» Черников попал в больницу после матча с «Сочи»
  • РИА Новости

«Травма Черникова? Саша для нас очень полезный и нужный игрок в плане характера и энергии. Его отвезли в больницу. Будем ждать и переживать», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1.

Краснодарский клуб набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (17) по дополнительным показателям. «Сочи» (13) занимает шестую строчку.

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Шавиша» Жоау Баши может продолжить карьеру в «Краснодаре».

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