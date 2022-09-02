Источник: «Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Шавиша» за €1,5 млн
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В трансфере хавбека заинтересован «Краснодар», сообщает журналист Педро Сепульведа в социальных сетях.
Уточняется, что руководство краснодарского клуба готово заплатить за хавбека €1,5 млн.
24-летний анголец выступает за «Шавиш» с 2019 года. Он провёл за португальский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.