Сперцян заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России
- РИА Новости
«Хочется стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Всегда хочется как можно больше забивать, но главное, чтобы это желание не вредило команде. В первую очередь хочу, чтобы «Краснодар» побеждал. А личная статистика уже потом», — цитируют Сперцяна «Известия».
В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в семи матчах команды, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России. Лидер — Квинси Промес из «Спартака» (семь голов).
«Краснодар» после седьмого тура занимает четвёртое место (14 очков). Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (17 очков).
Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал задачу команды в Российской премьер-лиге.