военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сперцян заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своих бомбардирских целях в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сперцян заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России
  • РИА Новости

«Хочется стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Всегда хочется как можно больше забивать, но главное, чтобы это желание не вредило команде. В первую очередь хочу, чтобы «Краснодар» побеждал. А личная статистика уже потом», — цитируют Сперцяна «Известия».

В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в семи матчах команды, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России. Лидер — Квинси Промес из «Спартака» (семь голов).

«Краснодар» после седьмого тура занимает четвёртое место (14 очков). Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (17 очков).

Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал задачу команды в Российской премьер-лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить