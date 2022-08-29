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Олусегун: задача «Краснодара» — стать чемпионом РПЛ

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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал задачу команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Олусегун: задача «Краснодара» — стать чемпионом РПЛ
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Краснодар» уверен в своих силах. Мы тренируемся очень усердно, верим в себя. Наша главная цель — стать чемпионом РПЛ», — цитирует футболиста «Чемпионат».

28 августа «Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Александра Сторожука.

Таким образом, «Краснодар» (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (17 очков).

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном трансфере хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

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