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Сперцян — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: буду рад, если он перейдёт в Англию

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном трансфере хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян и «Челси»? Буду рад, если он перейдёт в Англию. Такой шанс бывает всего раз в жизни. Не знаю, надо ли ему уезжать, не могу сказать», — цитирует Сперцяна РИА Новости.

Действующий контракт 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Динамо» шесть матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус заявил, что трансфер Захаряна в «Челси» не состоится.

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