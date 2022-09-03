Юран назвал причину низкой результативности нападающих «Зенита»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему нападающие «Зенита» мало забивают в текущем сезоне.

«На новом месте Матео Кассьерре приходится непросто, ведь в «Сочи» на колумбийца играла вся команда. В атаке его постоянно искали передачами. В Санкт-Петербурге всё совершенно иначе. Там собрано немало исполнителей, которые в состоянии создать момент и забить. В принципе у Семака меньше завязано на форвардах, ведь в средней линии собраны Малком, Клаудиньо, Андрей Мостовой. Кассьерра потерял уверенность в себе. «Зенит» — не «Сочи», где он являлся безальтернативным футболистом основы», — заявил специалист.

Также он выразил мнение, что Иван Сергеев по уровню не дотягивает до ушедших форвардов.

«Сравнивать его с Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном сложно. Уровень этих игроков, при всём уважении к Ивану, намного выше. Пока он не на 100% подходит петербуржцам, хотя трудится и классно открывается в штрафной. Сопоставимой замены ушедшим нападающим найдено так и не было», — добавил тренер.

Ранее Юран рассказал, как командам РПЛ следует относиться к «Зениту».