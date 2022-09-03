Юран — о «Зените»: как только видят трусость в глазах оппонентов, уничтожают их

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как командам РПЛ следует относиться к «Зениту».

«Зенит» — флагман нашего футбола, но в его составе выступают такие же люди с двумя руками, двумя ногами и одной головой. Они точно так же, как и их коллеги, ошибаются и пропускают. Ни в коем случае нельзя до начала встречи допускать мысль, что остановить их нереально. Нужно выходить и включать спортивную злость и самоотдачу. А как только петербуржцы видят в глазах оппонентов робость и трусость, моментально добавляют и уничтожают их», — заявил специалист.

Ранее Юран рассказал, почему «Зенит» мало забивает в первых таймах.