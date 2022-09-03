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Юран рассказал, почему «Зенит» мало забивает в первых таймах

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему «Зенит» мало забивает в первых таймах в текущем сезоне РПЛ.
Юран рассказал, почему «Зенит» мало забивает в первых таймах
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«До перерыва соперники минимизируют количество моментов у своих ворот. Все работают на «полном выхлопе» и с максимальной концентрацией. После большинство команд начинает подсаживаться. Сдерживать звёзд «Зенита» становится гораздо сложнее — понятно, что во вторых таймах свежесть не та. Сине-бело-голубые же получают преимущество», — заявил специалист.

Ранее Юран предположил, что «Спартак» не готов играть с «Зенитом» на встречных курсах.

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