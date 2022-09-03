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Юран: «Спартак» не готов играть с «Зенитом» на встречных курсах

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему «Спартаку» не следует пытаться играть с «Зенитом» первым номером.
Юран: «Спартак» не готов играть с «Зенитом» на встречных курсах
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Считаю, на данный момент «Спартак» не готов играть с «Зенитом» на встречных курсах. Вновь попробовав действовать первым номером, Гильермо Абаскаль лишь поможет оппоненту. А вот более осторожный футбол способен привести к победе. Важно помнить: игра забывается, результат остаётся. Нужно реально смотреть на вещи. Петербуржцы не слишком сильны в позиционных атаках. Однако когда им предоставляют свободное пространство, как это происходило в поединке за Суперкубок, они этим пользуются», — заявил специалист.

Ранее Юран сравнил составы «Зенита» и «Спартака» в преддверии дерби.

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