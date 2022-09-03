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Юран сравнил составы «Зенита» и «Спартака» в преддверии дерби

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в преддверии матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» сравнил составы команд.
Юран сравнил составы «Зенита» и «Спартака» в преддверии дерби
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Петербуржцы обладают большим опытом. В матчах с красно-белыми они неизменно действуют с позиции силы и уверенности в себе. А у москвичей за чемпионство боролись единицы. Золото в 2017-м брали Роман Зобнин, Георгий Джикия, Александр Селихов и Квинси Промес. Отсюда вопрос: как молодёжь Абаскаля справится с поставленной задачей? Одно дело — противостоять среднему сопернику, а другое — гегемону. Плюс, на мой взгляд, в «Зените» собраны более квалифицированные и мастеровитые исполнители. Очевидно, москвичам необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию», — заявил специалист.

Ранее Юран выразил недоумение статусом Зиньковского в «Спартаке».

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