Юран сравнил составы «Зенита» и «Спартака» в преддверии дерби
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«Петербуржцы обладают большим опытом. В матчах с красно-белыми они неизменно действуют с позиции силы и уверенности в себе. А у москвичей за чемпионство боролись единицы. Золото в 2017-м брали Роман Зобнин, Георгий Джикия, Александр Селихов и Квинси Промес. Отсюда вопрос: как молодёжь Абаскаля справится с поставленной задачей? Одно дело — противостоять среднему сопернику, а другое — гегемону. Плюс, на мой взгляд, в «Зените» собраны более квалифицированные и мастеровитые исполнители. Очевидно, москвичам необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию», — заявил специалист.
Ранее Юран выразил недоумение статусом Зиньковского в «Спартаке».