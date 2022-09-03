Юран выразил недоумение статусом Зиньковского в «Спартаке»
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«На мой взгляд, странно покупать лидера крепкого клуба РПЛ и не использовать его возможности по максимуму. Ладно если бы речь шла о молодом и перспективном исполнителе на будущее. Понятно, что некоторое время у него ушло на адаптацию и притирку к партнёрам, но минуло два месяца, а человек продолжает оставаться в запасе», — заявил специалист.
Ранее Юран посоветовал «Спартаку» не забывать разгром от «Зенита» в Суперкубке.