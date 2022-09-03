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Юран выразил недоумение статусом Зиньковского в «Спартаке»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью RT выразил удивление тем фактом, что Антон Зиньковский до сих пор не стал в «Спартаке» основным.
Юран выразил недоумение статусом Зиньковского в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«На мой взгляд, странно покупать лидера крепкого клуба РПЛ и не использовать его возможности по максимуму. Ладно если бы речь шла о молодом и перспективном исполнителе на будущее. Понятно, что некоторое время у него ушло на адаптацию и притирку к партнёрам, но минуло два месяца, а человек продолжает оставаться в запасе», — заявил специалист.

Ранее Юран посоветовал «Спартаку» не забывать разгром от «Зенита» в Суперкубке.

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