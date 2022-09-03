Юран: «Спартаку» нельзя забывать разгром в Суперкубке
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«Забывать его нельзя. Следует сделать правильные выводы из произошедшего. Если тебе на выезде забили четыре безответных мяча, ты обязан взять как можно более уверенный реванш дома. Это должно дополнительно мотивировать. Когда я сам выходил на поле, после поражений всегда становился только злее перед ответным противостоянием и воспринимал его как шанс отомстить»,— заявил специалист.
Ранее Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит».