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Юран: «Спартаку» нельзя забывать разгром в Суперкубке

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью RT ответил на вопрос, как футболистам «Спартака» следует относиться к разгрому от «Зенита» в Суперкубке в преддверии новой встречи команд в РПЛ.
Юран: «Спартаку» нельзя забывать разгром в Суперкубке
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Забывать его нельзя. Следует сделать правильные выводы из произошедшего. Если тебе на выезде забили четыре безответных мяча, ты обязан взять как можно более уверенный реванш дома. Это должно дополнительно мотивировать. Когда я сам выходил на поле, после поражений всегда становился только злее перед ответным противостоянием и воспринимал его как шанс отомстить»,— заявил специалист.

Ранее Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит».

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