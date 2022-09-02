Каррера: надеюсь, Кокорин сможет возродить карьеру на Кипре

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

«Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине». Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет всё, на что он способен», — цитирует Карреру Sport24.

1 сентября кипрский клуб объявил о переходе российского нападающего.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Каррера прокомментировал трансфер россиянина Дениса Черышева в итальянскую «Венецию».