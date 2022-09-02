Каррера: надеюсь, Кокорин сможет возродить карьеру на Кипре
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«Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине». Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет всё, на что он способен», — цитирует Карреру Sport24.
1 сентября кипрский клуб объявил о переходе российского нападающего.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Каррера прокомментировал трансфер россиянина Дениса Черышева в итальянскую «Венецию».