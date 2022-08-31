Сына Черчесова дисквалифицировали на два матча Второй лиги по футболу

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по спорным эпизодам на матче чемпионата России среди молодёжных команд между подмосковными «Химками» и «Динамо» из Владивостока.

«Рассмотрели удаление вратаря Станислава Черчесова, он приезжал в Дом футбола, извинился за своё поведение. Футболист «Динамо» принял извинения. С учётом всех обстоятельств дела решили дисквалифицировать Черчесова-младшего на две игры Второй лиги», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца ТАСС.

«Химки» на своём поле переиграли «Динамо» со счётом 2:1. Черчесов-младший, сын бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, был удалён на 62-й минуте после столкновения с игроком дальневосточной команды.

27-летний Черчесов выступает за молодёжную команду «Химок» с июля 2022 года. Голкипер в шести матчах дважды сыграл на ноль и пропустил шесть мячей.

Ранее Сергей Юран отказался комментировать информацию о своём возможном возвращении в «Химки».