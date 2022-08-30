военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юран отказался комментировать информацию о возможном возвращении в «Химки»

Короткая ссылка
Сергей Юран не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в подмосковные «Химки» на пост главного тренера команды.
Юран отказался комментировать информацию о возможном возвращении в «Химки»
  • РИА Новости

«Разговаривал с «Химками»? Ребят, я иду «Спартак» смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Подмосковный клуб 10 августа уволил Юрана с поста наставника команды. Его место занял Николай Писарев.

29 августа член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что не исключает возможную отставку Писарева после совета учредителей клуба.

Ранее в пресс-службе «Локомотива» опровергли информацию о том, что клуб ведёт переговоры с Юраном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить