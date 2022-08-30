Юран отказался комментировать информацию о возможном возвращении в «Химки»
- РИА Новости
«Разговаривал с «Химками»? Ребят, я иду «Спартак» смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть», — цитирует Юрана «Чемпионат».
Подмосковный клуб 10 августа уволил Юрана с поста наставника команды. Его место занял Николай Писарев.
29 августа член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что не исключает возможную отставку Писарева после совета учредителей клуба.
Ранее в пресс-службе «Локомотива» опровергли информацию о том, что клуб ведёт переговоры с Юраном.