В «Химках» не исключили отставку Писарева на совете учредителей клуба

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что не исключает возможную отставку главного тренера команды Николая Писарева после совета учредителей клуба.

«У нас на среду назначен совет учредителей клуба. Основная повестка — неудовлетворительные результаты команды. Относительно отставок — не исключаю, что они будут. Входит ли в пул кандидатов Юран? Пока пула как такового нет, повестку совета мы согласуем только завтра», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Юран был уволен из «Химок» 10 августа. При этом специалист получил неустойку за разрыв контракта. По данным ряда СМИ, выплата составила более 30 млн рублей.

Подмосковная команда на выезде потерпела поражение в матче седьмого тура с «Сочи», завершившемся со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Юран является главным кандидатом на пост наставника подмосковных «Химок».