В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Юраном
- РИА Новости
«Локомотив» не вёл, не ведёт и не собирается вести никакие переговоры с Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».
Агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Коммент.Шоу» сообщил, что Сергей Юран может заменить немца Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера московского «Локомотива».
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Пост главного тренера занял Николай Писарев.
Ранее Сергей Юран прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».