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Юран прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Локомотив».
Юран прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировал ли я с клубом? Ну подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Подмосковные «Химки» 10 августа уволили Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Его место занял Николай Писарев.

Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр занял должность главного тренера «Локомотива» 30 июня. Под его руководством команда, набравшая шесть очков, находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ.

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